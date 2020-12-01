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Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da son durum nasıl? A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

A Haber
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Giriş: 01.12.2020 17:25
Güncelleme:01.12.2020 17:28
Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni alınan önlemlere göre 1 Aralık Salı akşamından itibaren hafta içi her akşam saat 9'dan ertesi sabah 5'e kadar, hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi sokak kısıtlamasının ilk uygulaması bu akşam saat 9'da başlayacak. Peki sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da son durum nasıl? A Haber muhabiri Mehmet Karataş İstabul'un en kalabalık ilçelerinden Gaziosmanpaşa'daki son durumu aktardı.
Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da son durum nasıl?
Sokak kısıtlaması öncesi İstanbul'da son durum nasıl?
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