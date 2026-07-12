Modern Şehirler'in bu haftaki durağı Malatya

A Haber'in "Modern Şehirler" programının bu haftaki durağı Malatya oldu. Dünya kuru kayısı üretiminde önemli bir paya sahip olan Malatya, tarihi ve kültürel değerleriyle de dikkat çekiyor. Programda Fotoğraf Makinesi Müzesi, Sanat Sokağı'ndaki "Gönül Atölyesi" ve 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü ekranlara taşındı. A Haber Muhabiri Mehmet Törel, Malatya'nın üretimden sanata uzanan doğal ve kültürel zenginliklerini izleyicilerle buluşturdu.