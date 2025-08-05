05 Ağustos 2025, Salı
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Sokağa atılan görme engelli köpek ‘Yoshi’ye yeni yuva
Ankara’da enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybettikten sonra sokağa terk edilen Pekinez cinsi köpeği, Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi Ezgi Fındık sahiplendi. Ezgi Fındık, ‘Yoshi’ adını verdikleri köpeğin, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunan oğlu Ulaş Ege (11) ile çok iyi arkadaş olduklarını söyledi.