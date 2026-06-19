İBB yöneticisinin kaçırılma anı ve bulunduğu yer ilk kez A Haber'de

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’deki evinin önünden terlikleriyle kaçırıldığı o dehşet anlarının görüntüsüne A Haber ulaştı! Polisin yüzlerce kamerayı saniye saniye izleyerek, 17’si ev 30 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonun perde arkasında, İBB’deki milyarlık ihale krizleri ve "ikiz plaka" oyunları çıktı. Elleri ve kolları mosmor halde bulunan Karaal’ın kurtarılma hikayesi ve altındaki "ihale feshi" iddiaları sadece A Haber’de.