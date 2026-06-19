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İsrail'den Lübnan'a saldırı kanlı saldırı

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail'in cuma günü sabaha karşı ülkenin güneyindeki Nebatiye (Nabatieh) bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 16 kişi yaşamını yitirdi.

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