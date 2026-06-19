Silifke Belediyesi'ne operasyon! Belediye Başkanı Mustafa Turgut gözaltında

Silifke Belediyesi'ni ahtapot gibi saran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk şebekesine tarihi bir operasyon düzenlendi. Aralarında Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da bulunduğu 18 şüpheli eş zamanlı baskınlarla kıskıvrak yakalandı. İtirafçı beyanları, adım adım HTS takibi ve banka hesap hareketleriyle deşifre edilen örgütün; imar şantajından fahiş fiyatlı akraba ihalelerine, makam aracında teslim edilen 'dolar' dolu kutulardan, spor kulübü üzerinden aklanan milyonlarca liraya kadar dudak uçuklatan kirli çarkı gün yüzüne çıkarıldı.