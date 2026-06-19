A Haber İBB yöneticisinin bulunduğu yerde

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın Maltepe’deki evinin önünden kaçırılmasıyla başlayan dehşet dolu saatler, İstanbul Emniyeti’nin nefes kesen operasyonuyla son buldu. Günlerdir Türkiye’nin gündemine oturan olayda, Karaal’ın rehin tutulduğu Tuzla’daki metruk fabrikaya ilk kez ve sadece A Haber girdi. Elleri sandalyeye bağlı, kollarında işkence izleriyle bulunan Karaal’ın kurtarılma hikayesinde 8 şüpheli gözaltına alınırken, profesyonelce planlanmış kaçırma eyleminin tüm detayları gün yüzüne çıktı.