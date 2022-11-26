26 Kasım 2022, Cumartesi
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Şoförlerden tarifede olmayan 150 TL alınıyor
İstanbul'da en çok kullanılan arabalı feribot hatlarından biri olan Çubuklu-İstinye'de usulsüzlük iddiaları sürüyor. Yasak olmasına rağmen üç buçuk tondan daha ağır araçların binmesine izin verilen arabalı feribotta 150 liralık ödeme alınıyor. Ancak İBB fiyat listesinde 150 lira diye bir ödeme kalemi yok.