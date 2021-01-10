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Skandal görüntüler! TL'yi ateşe verip sigara yaktılar!

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Giriş: 10.01.2021 08:54
Güncelleme:10.01.2021 09:05
Yemek yerken sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan 2 genç kadın, skandal görüntülere imza attı. Yanlarında bir kişinin daha olduğu videoda 2 genç kadının, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları görülüyor. Büyük tepki toplayan görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı bu kişilerin yakalanıp cezalanmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, büyük tepki çekti. Sosyal medyada canlı yayın yapan 2 genç kadın, takipçileriyle tartışmaya başladı.

Bu sırada kendilerine yazılanlara cevaplar veren kadınlardan biri, cüzdanındaki parayı gösterip, "Senin harcadığın parayla biz sigaramızı yakıyoruz" dedi.

Ardından 200 liralık banknotu yanındaki arkadaşına verdi. Arkadaşı da parayı ateşe verdi. Yanan parayı elden ele dolaştıran 3 kişi, sigaralarını yaktı.

GÖRÜNTÜLER, TEPKİ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcıları, Türk lirasının aşağıladıkları iddiasıyla bu kişilere yoğun tepki gösterdi.

Bir kullanıcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabını da etiketleyerek, "Hem paramıza hem devletimize yapılmış apaçık bir saygısızlık" dedi. Kullanıcılar, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.

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