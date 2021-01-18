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Sivrisinekler kansere çare olabilir mi? Sivrisinek duyusundan kanser dedektörü

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Giriş: 18.01.2021 11:07
Güncelleme:18.01.2021 11:34
Japonya'da bir grup araştırmacı sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi. Düşük maliyetle üretilmesi planlanan dedektörün 10 yıl içerisinde kullanıma sunulması hedefleniyor.

Sivrisinekler kansere çare olabilir mi? Japon bilim insanlarından bu konuda çığır açacak bir buluş geldi. Tokyo üniversitesinden bir grup araştırmacı sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirdi.

Ekip önce sivrisineklerin insan terinde bulunan "oktenol" kimyasalını saptayabilen koku alıcılarını inceledi. Ardından da yapay bir hücre zarı üretti.

Yapay zar arasında iyonların geçişinde meydana gelen elektrik akımını fark edebilen sensör de geliştiren ekip, nefes numunelerindeki "oktenolü" 10 dakika içinde saptayabildi.

Oktenol karaciğer kanserinin biyogöstergesi olarak kabul ediliyor. Dedektörün düşük maliyetle 10 yıl içerisinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor.

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