Sivas'ta yolcu otobüsü tır ile çarpıştı! A Haber kazanın yaşandığı yerde

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkisinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılar olduğu bilgisine ulaşıldı. Murat Onur o noktadan son durumu anlattı.

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