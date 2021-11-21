Sivas’ta köylüler kışlık odunu temin etmek için bu yöntemi kullanıyor! Görenler şaşkına dönüyor

Sivas’ta köy ahalisi kışlık odunlarını elde etmek için ağaçları kökünden kesmeyip yalnızca dallarını kesiyor. Yapraksız ve yapraksız kalan ağaçlar da görenleri şaşkına çeviriyor.

Sivas Yıldızeli'ye uzaklığı 25 kilometre uzaklıkta olan Subaşı köyü, dalsız ve yapraksız ağaçlarıyla merak uyandırıyor. Köylüler ısınmak için diktikleri ağaçları kökünden kesmek yerine dalından kesiyor. İlk kez görenleri hayrete düşüren ağaçlar, köylüler tarafından yıllardır bu yöntemle kesiliyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber dalları kesilen ağaçlar görenlerin ilgisini topluyor. Odun gereksinimlerini karşılamak için ağaçları tamamen kesmeyen köy halkı, bu yöntemle her bir ağaçtan 3-4 senede bir odun elde ediyor.



"KÖKTEN KESTİĞİMİZDE TEKRAR YETİŞMİYOR"

Köy sakinlerinden Ayhan Topbaş, "Ağaçları yarıdan kesiyoruz. Üç senede bir yetişiyor. Kışlık odunlarımızı ayarlıyoruz. Kış burada uzun geçiyor. Kışlık odun ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Oduna zam geldi, kömür pahalı. Bizde artık kendi diktiğimiz odunu kesiyoruz. Kökten kestiğimizde tekrar yetişmiyor. Üç senede bir yetiştiği için sadece baş tarafını kesiyoruz. Üç sene sonra bir daha yine kesiyoruz. Kesimi içeri taşımasıyla beraber 1 hafta 10 gün sürüyor" dedi.



"3-4 SENEDE BİR DAHA KESİYORUZ"

Emsal Özkan, ağacın tamamını kesmediklerini ifade ederek, "Kışlık odunumuzu ayarlıyoruz, ağaç kesiyoruz. Her sene yapıyoruz. Yukarlara çıkıp budama yapıyoruz. Ağacın tamamını kesmiyoruz, tamamını kesersek bir daha yapamayız. Odun bulamayız. 3-4 senede bir daha kesiyoruz" diye konuştu.