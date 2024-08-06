06 Ağustos 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Sivaslı Süpermen şehri indi! Film sahnesinden fırlamış gibi
Sinema ve çizgiroman efsanesi Süpermen en çok tanınan sevilen süper kahramanlardan biri. Yıllar içinde birçok ünlü oyuncu Süpermen oldu. Hepsinin ortak özelliği benzer yüzler olmalarıydı. En az onlar kadar Süpermen’e benzeyen bir Türkle tanıştıracağız şimdi sizleri. Sivaslı Ahmet Yıldız dünyayı kasıp kavuran Süpermen karakterine tıpatıp benziyor.