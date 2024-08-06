Sivaslı Süpermen şehri indi! Film sahnesinden fırlamış gibi

Sinema ve çizgiroman efsanesi Süpermen en çok tanınan sevilen süper kahramanlardan biri. Yıllar içinde birçok ünlü oyuncu Süpermen oldu. Hepsinin ortak özelliği benzer yüzler olmalarıydı. En az onlar kadar Süpermen’e benzeyen bir Türkle tanıştıracağız şimdi sizleri. Sivaslı Ahmet Yıldız dünyayı kasıp kavuran Süpermen karakterine tıpatıp benziyor.

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