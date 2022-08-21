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Site aidatları için düzenleme olabilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.08.2022 12:30
Site aidatlarına yönelik tartışma sürüyor. İstanbul'da bazı sitelerde aidatların 10 bin lirayı geçmesi üzerine yönetmelik değişikliği talep edildi. Bu düzenleme hayata geçebilir mi? Aidat ödemeyenlere hangi yaptırımlar uygulanır? Ayrıntıları Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı ile detaylandırdık.
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