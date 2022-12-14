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Şişli Belediyesi’nde feci son! Çatıdan düşen stajyer hayatını kaybetti

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Giriş: 14.12.2022 15:57
Şişli Belediyesi’nin çatı katından düşen stajyer hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 18 yaşındaki Emine Sağlam’ın  hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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