Şişli Belediyesi tarafından kovulan işçilerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Kılıçdaroğlu ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını belirten işçi tarafından katıldığı programda protesto edildi. "Yaşasın işçi direnişimiz" sloganı atan kişi CHP'liler tarafından bastırılırken, salon dışında elinde pankart ile protestoya destek veren başka hakkı yenen işçilerin olduğu da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu protesto karşısında skandal sözler sarf ederek, "İşten atılmanın bir gerekçesi vardır" şeklinde konuştu.