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Şirinevler'deki patlama sırasında yaşanan panik kamerada

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 16:00
Şirinevler'de patlama sırasında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçelievler Şirinevler 7'nci sokakta yaşanan doğalgaz patlaması sırasında büyük panik yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı patlama sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlama ile birlikte caddede yürüyen vatandaşlar kaçışıyor.
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