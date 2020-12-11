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Sinop’ta sosyal mesafeli yağmur duası

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Giriş: 11.12.2020 16:04
Güncelleme:11.12.2020 16:06
Son dakika haberi... Sinop’ta Alaaddin Camisi’nde kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası Sinop'ta bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu.

Alaaddin Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, kıldıkları cuma namazının ardından 'yağmur' duasına katıldı.

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Sosyal mesafeli yağmur duası
Sosyal mesafeli yağmur duası
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