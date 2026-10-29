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Başkan Erdoğan Türk Dünyası liderlerini ağırladı
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Başkan Erdoğan Türk Dünyası liderlerini ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve TDT Zirvesi vesilesiyle düzenlenen resmi akşam yemeğinde Türk dünyasının liderlerini ağırladı

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