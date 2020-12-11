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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini! Son dakika haberi....Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu. İstanbul'da da Fatih Camii'nde cuma namazı sonrası yağmur duası gerçekleştirdi. Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:47 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:48
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 81 ilde bugün kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti. GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini!
Cuma namazında yurt genelinde yapılan yağmur duasında, İslam'ın su kullanımına verdiği öneme ve israfa dikkat çekildi.
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini!
Gaziantep'te de camilerde cuma hutbesinde su israf etmemenin önemi anlatıldı. Hutbe arasında vatandaşlar yağmur yağması için dua etti.
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini!
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da da cuma namazında yağmur duası yapıldı.
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini!
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde Dergah Camisi'ndeki yağmur duasında, uzun süredir yağış düşmediği hatırlatılarak, özellikle ekinlerin ve hayvanların suya ihtiyacı olduğu dile getirildi, rahmet temennisinde bulunuldu.