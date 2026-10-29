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Kahramanmaraş’ta para isteyen oğul dehşet saçtı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş’ta para isteyen oğul dehşet saçtı

Kahramanmaraş’ta para tartışması rehine krizine dönüştü. Annesini bıçakla rehin alan ve çatıya çıkarak intihara kalkışan şahıs, 2 saatlik ikna çabasının ardından Özel Harekat polislerince yakalandı.

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