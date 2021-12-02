Sinop’ta kıyıya ceset vurdu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, deniz kenarında ceset bulundu. Cansız bedenin 11 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlardan olduğu değerlendiriyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından bir insanın cansız bedeni bulundu. Durumun sağlık ekiplerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

DNA ÖRNEĞİ ALINIP KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Savcılık tarafından olay yerinde incelemenin yapılmasının ardından ceset ekipler tarafından Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliğin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kuruma gönderilecek olan cesetten alınacak DNA örnekleri, 11 Ağustos'ta Sinop ve Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarından alınacak DNA örneği ile karşılaştırılarak, kimlik tespitinde bulunulacak.

"DİYECEK SÖZ YOK"

Kum midyesi için Helaldı Limanı'na gelirken cesetle karşılaştığını söyleyen Atilla Küçükgürel, "Helaldı Limanı yakınlarına ceset vurdu. Allah rahmet eylesin, sevdiklerine sabırlar versin. Jandarma ve AFAD ekipleri geldi, cesedi kaldırıldı. Diyecek söz yok, üzgünüz" dedi.