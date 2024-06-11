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Sinop'ta kaza sonrası yangında öldüler

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 12:49
Sinop'ta otomobil ile sağlık personelinin olduğu araç çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.
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Kaza sonrası yangında öldüler
Kaza sonrası yangında öldüler
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