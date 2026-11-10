Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce mi olacak? CHP'deki sıcak kulis bilgisi A Haber'de

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaklaşan olağan kurultay öncesinde genel başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Yargıtay sürecinin tamamlanmasının ardından yapılması beklenen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’na kimin rakip olacağı merak edilirken, Memleket Partisi deneyiminin ardından CHP’ye dönen Muharrem İnce’nin yeniden genel başkanlığa hazırlandığı öne sürüldü. Ankara kulislerinde konuşulan iddiaya ilişkin son bilgileri A Haber’in Memleket Meselesi programında muhabir İlter Yeşiltaş paylaştı. Yeşiltaş "Bu iddialarla ilgili Muharrem İnce’ye sorduğumuzda 'evet' veya 'hayır' yanıtını vermedi, hiçbir medya kuruluşuna konuşmayacağını ifade etti." dedi.