Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme! Başsavcılık Adli Tıp raporuna itiraz etti

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği ve zehirlenmeye ilişkin tıbbi delil bulunmadığı belirtilen Adli Tıp Kurumu raporuna itiraz etti. Başsavcılık, rapordaki tespitlerin ayrıntılı biçimde açıklanması ve yeniden değerlendirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan yeni rapor hazırlanmasını talep etti.