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16-20 Kasım ara tatili turizme can suyu olacak! Sektörde 50 milyar liralık hareketlilik beklentisi
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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16-20 Kasım ara tatili turizme can suyu olacak! Sektörde 50 milyar liralık hareketlilik beklentisi

Okullarda ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yaklaşık 1,5 milyon kişinin seyahat etmesinin beklendiği bu dönemde, turizm sektöründe 50 milyar liralık ekonomik hareketlilik öngörülüyor. Ara tatilin turizme sağlayacağı katkıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Mecit Kılınçarslan, sektördeki beklentileri ve tatil dönemine yönelik öngörüleri paylaştı.

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