Emine Erdoğan'dan COP31'de kritik görüşme! BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile iklim diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Görüşmede, iklim krizine yönelik çözüm arayışları ve ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemi ele alındı. Emine Erdoğan, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Görüşmeye Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da katıldı.