Sinop Türkeli'de sel felaketinde fabrikanın yıkılma anı kamerada

Sinop Türkeli’de 11 Ağustos tarihinde gerçekleşen sel afetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya başladı. İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde yer alab kereste fabrikasının sel sebebiyle yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İlçede gerçekleşen sel afeti sebebiyle köprülerin yıkılması ve pek çok noktada yolların çökmesiyle ilçenin karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopmuş, 1 beton santrali ile 1 kereste fabrikası ile çok sayıda araç sular altında kaldı.

METREKAREYE 89 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. İlçede aynı zamanda metrekareye düşen yağış miktarının 89,36 kilogram olduğu ortaya çıktı.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Selden dolayı sel sularına kapılarak adeta saniyeler içinde yok olan kereste fabrikasının yıkılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.