Şile’nin saklı cenneti: Ulupelit Köyü | ŞEHRE YAKIN

Giriş: 12.10.2025 11:03
Bugün sizleri İstanbul'un saklı güzelliklerinden birine Şile'nin Ulupelit Köyü'ne götürüyoruz. Doğasıyla huzur veren bu köy, sıcakkanlı insanları ve samimi ortamıyla bizleri karşıladı.İşte Ulupelit'in eşsiz atmosferi...
