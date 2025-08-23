Şile’nin gizli cenneti Hacıllı Köyü! Doğa ve huzur bir arada

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 23.08.2025 16:28
İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri Şile'nin saklı cenneti Hacıllı Köyü. Burası hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ekip arkadaşlarımız sizler için hem köyü gezdi hem de muhteşem atmosferini görüntüledi. İşte detaylar...
