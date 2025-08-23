23 Ağustos 2025, Cumartesi
Şile’nin gizli cenneti Hacıllı Köyü! Doğa ve huzur bir arada
İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri Şile'nin saklı cenneti Hacıllı Köyü. Burası hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ekip arkadaşlarımız sizler için hem köyü gezdi hem de muhteşem atmosferini görüntüledi. İşte detaylar...