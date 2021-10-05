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Şile’de tapuda rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmada yeni gelişme: 32 zanlı tutuklandı

DHA
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Giriş: 05.10.2021 14:33
Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tapuda rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 şahıs ile ilgili verilen gözaltı kararı ardından 4 zanlı karakoldan serbest bırakılırken 78 zanlı bugün Şile Adliyesi’ne getirildi. 78 zanlıdan 32’si hakkında adli makamla tarafından tutuklama kararı verilirken 43 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 5 zanlı ile ilgili de yakalama kararı verilecek.
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