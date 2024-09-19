Sigortasız çalıştırılan işçi can verdi! İhmalin böylesi

Ankara'da bir gıda imalathanesinde çalışan İsmail Can Seçkin iş yerinde başına gelen kazayla ağır yaralanmıştı. Genç işçinin sigortasız çalıştırıldığı ve sigorta işlemleri yapılana kadar da ambulans çağırılmadığı iddiası vardı. Aile hala arkasında bu iddianın ve artık çok daha titizlikle incelenmesi gerekiyor konunun. Çünkü o işçi hayatını kaybetti. Yani eğer iddia doğruysa belki de bu ihmal yüzünden canından oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN