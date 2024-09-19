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Sigortasız çalıştırılan işçi can verdi! İhmalin böylesi

Sigortasız çalıştırılan işçi can verdi! İhmalin böylesi

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 12:35
Ankara'da bir gıda imalathanesinde çalışan İsmail Can Seçkin iş yerinde başına gelen kazayla ağır yaralanmıştı. Genç işçinin sigortasız çalıştırıldığı ve sigorta işlemleri yapılana kadar da ambulans çağırılmadığı iddiası vardı. Aile hala arkasında bu iddianın ve artık çok daha titizlikle incelenmesi gerekiyor konunun. Çünkü o işçi hayatını kaybetti. Yani eğer iddia doğruysa belki de bu ihmal yüzünden canından oldu.
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Sigortasız çalıştırılan işçi can verdi!
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