Antalya’da acı olay! Hatice Doğan eşiyle tartıştı ölüme gitti... Cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da eşi Gürsel Doğan (47) ile tartıştıktan sonra evden çıkan Hatice Doğan'ın (39) kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu. Doğan hayatını kaybederken, acı haberi alıp kaza yerine gelen eşi Gürsel Doğan, “3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü.

