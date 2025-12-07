07 Aralık 2025, Pazar

Gazeteci çekerse üflemem diyerek ekiplere zorluk çıkardı

Giriş: 07.12.2025 09:56
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası ekipler tarafından alkolmetre üfletilmek istenen sürücü, "Gazeteci çekerse üflemem" diyerek, ekiplere zorluk çıkarırken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna da engel olmaya çalıştı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi.
