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Sıcaktan bunalan yavru ayının yüzme keyfi

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Giriş: 01.09.2021 14:11
Su birikintisine girdi, gönlünce eğlendi, hızla uzaklaştı. Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı görüntülerde yavru ayının ormandaki su birikintisinde oynadığı anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.

Bulduğu su birikintisinde gönlünce eğlendi. Kendisi serinledi, izleyenleri tebessüm ettirdi.

Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatının tüm yönlerini ortaya koyuyor. Fotokapanlara yansıyan görüntüler vahşi hayvanların en doğal anlarına tanıklık etmemizi sağlıyor.

O görüntülerin en renklilerinden biri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde sıcaktan bunalan yavru ayı ormanda bulduğu su birikintisinin tadını çıkarıyor. Suya girerek bir süre oynayan sevimli ayının daha sonra hızla oradan uzaklaştığı görülüyor.

Yavru ayının doyasıya eğlendiği bu anlar sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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