27 Mayıs 2022, Cuma
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Sıcakta sokakta satılan yiyeceklere dikkat! Açıkta satılan ürünlerde salmonella riski
Havaların ısınmasıyla birlikte dışarıda tüketilen besinlerin sağlığa tehdidi yeniden gündeme geldi. Uzmanlar güneşte ve sıcağa maruz kalan yiyeceklerin bozularak insan sağlığına zarar verebileceği konusunda uyardı. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor? Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Ömür Karamahmut'a sorduk.