Sıcak havada araba nasıl kullanılır?

Kavurucu sıcaklarda otomobil kullanırken nelere dikkat edilmeli, klima kullanma süresi ne kadar olmalı, sıcak havalarda araç bakımı neden önemli? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, A Haber'de anlattı.

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