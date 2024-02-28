Siber korsanların tuzağı: Akıllı telefonlar!

Günümüzde, akıllı telefonlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi ve kişisel verilerimizin çalınma riski de bu kullanımın artmasıyla birlikte artıyor. Ancak birkaç basit yöntemle, bu verilerimizi koruyabilmek mümkün. İşte detaylar….

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