AYM'den nokta koyan karar! "128 milyar dolar" iddiası çöktü

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin "128 milyar dolar" denilerek manipülatif paylaşımları nedeniyle eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak lehine verilen tazminat kararında hak ihlali bulunmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, söz konusu iddiaların somut bir olgusal temele dayanmadığını değerlendirdi. Kararda, kullanılan ifade ve görsellerin siyasi eleştiri sınırlarını aşarak kişilik haklarını zedelediği belirtildi. Böylece yerel mahkeme ve istinafın verdiği tazminat kararı Anayasa Mahkemesi tarafından da uygun bulundu.