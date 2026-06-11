ABD Başkanı Trump açıkladı: Erdoğan'la görüşeceğim

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği imza töreninde İran gündemini değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump "Yakında bir sözleşme imzalayacağız. Anlaşma neredeyse son halini aldı, çok kısa sürede hallolur." dedi. Bölge ülkeleriyle de görüştüğünü belirten Trump "Netanyahu ile görüştüm yakında Erdoğan ile de görüşeceğim. Harika biri" dedi. A Haber Muhabiri İrfan Sapmaz ABD'den, A Haber Muhabiri Ekber Karabağ da İran'dan son detayları aktardı.