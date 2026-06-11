AK Parti’den Milli Takım ve taraftarlara hediye şarkı

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Giriş Tarihi:
11 Haziran 2026 20:03
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından, Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takım için "Siz Hepiniz Biz Türkiye" şarkısı yapıldı.
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