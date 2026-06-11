Altın fiyatlarında sert düşüş! İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Bu bir alım fırsatı"

Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimler ve ABD’den gelen kritik ekonomik veriler altın piyasasında kartların yeniden karılmasına neden oldu. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları, ABD enflasyon verisinin ardından geri çekilmesini hızlandırdı. Ons altın 4 bin 100 dolar, gram altın ise 6 bin 150 lira seviyelerine kadar gerilerken; Finans Analisti İslam Memiş, piyasalardaki bu sert dalgalanmayı A Haber ekranlarında değerlendirerek yatırımcılar için kritik yol haritasını açıkladı.