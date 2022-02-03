Sezen Ünlü davasında "Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz" mesajı iddiası

İzmir'de nikahsız olarak yaşadığı ve 5 aylık hamile olan eşi Sezen Ünlü'yü 17 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenen E.K., Sezen Ünlü'nün ölümünün ardından Ünlü'nün kuzeninin kendisine "Bu dünyada kavuşamadınız, öbür dünyada kavuşursunuz" tarzında bir mesaj attığını söyledi.