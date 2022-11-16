Sezai Karakoç’un vefatının 1. yılı… Satırlara sığmayan bir ömür

Kelimelerle anlatılamaz bir ömür. Mısralara, dizelere, şiire hakim bir isim. Bundan bir yıl önce hayatını kaybeden üstad Sezai Karakoç'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşte Sezai Karakoç'un portresi...

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