16 Kasım 2022, Çarşamba
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Sezai Karakoç’un vefatının 1. yılı… Satırlara sığmayan bir ömür
Kelimelerle anlatılamaz bir ömür. Mısralara, dizelere, şiire hakim bir isim. Bundan bir yıl önce hayatını kaybeden üstad Sezai Karakoç'u rahmet ve saygıyla anıyoruz. İşte Sezai Karakoç'un portresi...