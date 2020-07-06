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Seyir halindeki motosikletin üzerinde ayağa kalkıp ölüme meydan okudu |Video

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Giriş: 06.07.2020 14:48
Güncelleme:06.07.2020 14:52
Antalya’nın Alanya ilçesinde motosiklet üzerinde kasksız olarak ayakta seyreden genç, canını hiçe sayarak trafiği tehlikeye soktu.

Alanya'da dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki 07 NNJ 96 plakalı motosikletin üzerinde ayağa kalkan kimliği belirsiz genç, bir süre sonra direksiyonu da bıraktı.

O anlar, yoldan geçen diğer bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülendiğini fark eden genç bir süre motosiklete oturarak hızla uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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