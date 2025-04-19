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Seyir halindeki aracı kurşuna dizdiler!

Seyir halindeki aracı kurşuna dizdiler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 01:14
Olay saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ortaköy istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Serkan Y. (38) yönetimindeki 16 KRJ 89 plakalı hafif ticari araca, henüz plakası belirlenemeyen motosikletten pompalı tüfekle defalarca ateş edildi. Aracın ön ve arka camından içeri giren saçmalar sürücünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Motosikletli şüpheli ya da şüpheliler hızla kaçarken, sürücü ise can havliyle giderken araçta yığıldı. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçta hareketsiz yatan sürücüyü görünce 112 ve polise haber verdiler. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Serkan Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Seyir halindeki aracı kurşuna dizdiler!
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