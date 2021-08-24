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Seydikemer'de orman yangını! 5 helikopter bölgede

İHA
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Giriş: 24.08.2021 19:01
Muğla Seydikemer’de orman yangını meydana geldi. Ekipler 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale çalışmaları yürütüyor.

Yangın, Karaköy Mahallesi'nde saat 15.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alandan yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

İhbarla bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

CANLA BAŞKA MÜCADELE

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler karadan müdahale çalışmalarına başlarken, helikopterler de sortileri ile havadan destek sağlıyor. Ekipler canla başla alevlerin önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürürken, yerleşim alanlarının yakınında çıkan yangına 5 helikopter ile havadan, 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale sürüyor.

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