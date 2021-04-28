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Seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesini kimler alabilir? Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 28.04.2021 15:26
Güncelleme:28.04.2021 15:41
17 günlük tam kapanma sürecinde şehirlerarası seyahatler izne tabi tutulacak. Peki şehirlerarası seyahat izni nasıl ve nereden alınacak? Kimlerin izin alması gerekiyor? Özel araçla yolculuk nasıl yapılacak? Kimler izin alacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.
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Seyahat izni nasıl alınır?
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