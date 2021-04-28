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Seyahat izni nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat izin belgesini kimler alabilir? Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan A Haber'de anlattı
17 günlük tam kapanma sürecinde şehirlerarası seyahatler izne tabi tutulacak. Peki şehirlerarası seyahat izni nasıl ve nereden alınacak? Kimlerin izin alması gerekiyor? Özel araçla yolculuk nasıl yapılacak? Kimler izin alacak? A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.