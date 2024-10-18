Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL! Hizmet yok ama konsere 6 milyon TL veriliyor

İzmir'in Konak ilçesinde ihmal sonucu elektrik çarpan iki kişi vefat etmişti. Acı olay hafızalardaki yerini korurken konak belediyesi tartışmalı bir karar daha imza attı ve konser için 6 milyon liradan fazla bütçe ayırdı. Vatandaşlar, ilçede birçok sorun varken konsere bu kadar para verilmesine tepkili.

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