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Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL! Hizmet yok ama konsere 6 milyon TL veriliyor

Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL! Hizmet yok ama konsere 6 milyon TL veriliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 22:02
İzmir'in Konak ilçesinde ihmal sonucu elektrik çarpan iki kişi vefat etmişti. Acı olay hafızalardaki yerini korurken konak belediyesi tartışmalı bir karar daha imza attı ve konser için 6 milyon liradan fazla bütçe ayırdı. Vatandaşlar, ilçede birçok sorun varken konsere bu kadar para verilmesine tepkili.
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Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL!
Şevval Sam’a 2 saatlik konser için 6 milyon TL!
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