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Sevgi’nin cansız bedenin taşlara bağlayıp ırmağa atmışlar

Sevgi’nin cansız bedenin taşlara bağlayıp ırmağa atmışlar

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 12:15
Kırıkkale'de de kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in cansız bedeni bulundu. Yalçıner'in öldürüldükten sonra tel ile kaldırım taşlarına bağlanarak ırmağa atıldığı belirlendi.
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Sevgi’yi taşlara bağlayıp ırmağa atmışlar
Sevgi’yi taşlara bağlayıp ırmağa atmışlar
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